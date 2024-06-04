افتتحت سفارة مالطا في ليبيا مركزًا جديدًا لطلبات التأشيرات في مصراتة، بالتعاون مع شركة VFS Global.

وأكد السفير المالطي تشارلز صليبا على الدور الذي تقوم به السفارة لتسهيل التجارة والشبكات الاجتماعية بين ليبيا ومالطا من أجل بناء علاقات ثنائية وثيقة بشكل متزايد والتخطيط بشأن الوضع في ليبيا.

وأشار إلى أن مالطا كانت أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تقدم رحلات جوية مباشرة بين مالطا وليبيا، موضحاً أنها أخذت زمام المبادرة مرة أخرى كأول دولة

عضو في منطقة شنغن لفتح مكتب تأشيرات الدخول إلى مصراتة والمدن القريبة منها.