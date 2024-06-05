حصلت سفارة إيطاليا في أبوظبي على جائزة التميز من وزارة الخارجية الإماراتيه.

وقال لورينزو فانارا، السفير الإيطالي لدى الإمارات، في تصريحات لوكالة إيطاليا برس للأنباء، إنها جائزة التميز الممنوحة للسفارة الإيطالية في أبوظبي لمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح السفير أن الخطوة هي ثمرة العمل الجماعي للسفارة والنظام الإيطالي بأكمله، سواء في الإمارات أو روما، بقيادة رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني.

وأضاف السفير الإيطالي: علاقاتنا في مستوى استثنائي حقًا.

وأشار السفير لأهمية الجائزة لأنه تسلمها شخصياً من وزير الخارجية عبد الله بن زايد آل نهيان في الوزارة.

وأكد السفير أن الجائزة تعد دليلا على الاهتمام القوي جدًا بالعلاقات بين الحكومتين، مشيراً إلى تنظيم 18 زيارة لممثلي الحكومة الإيطالية إلى الإمارات خلال 18 شهراً، بما في ذلك زيارتان لرئيسة الوزراء.