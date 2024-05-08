يستضيف الجناح 2 K114-L113 في Lingotto Fiere،من الغد وحتى 13 مايو، جناح منطقة سردينيا المتمتعة بالحكم الذاتي في معرض تورينو الدولي السادس والثلاثين للكتاب.

ويأتي البرنامج استمرارًا للبرنامج العام للصالون، والذي يتمحور حول فكر الكاتبة ناتاليا جينزبرج، “الحياة الخيالية”. وستقام، في المساحات الواسعة لجناح منطقة سردينيا، والممتدة على مساحة 120 مترًا مربعًا، 35 مبادرة، مع عرض 27 كتابًا منشورًا من ناشرين من سردينيا، بما في ذلك تلك التي تستذكر الشخصيات ميكيلا مورجيا وماريا جياكوبي وجيجي ريفا وإنريكو أتزيني، في حين يتم تنظيم ورش عمل يوميًا للأطفال حول تقنيات الطباعة والروايات المصورة.

ويشمل البرنامج أيضًا حدثين منفصلين بالتعاون مع مدارس من مناطق أخرى لأن حداثة المنصة هي تأثير الجسر بين سردينيا وشبه الجزيرة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء. كما هناك الطاولات الفنية التي تم تنظيمها مع المعلمين والمروجين الثقافيين وبائعي الكتب والناشرين.

من جهتها، قالت مستشارة الثقافة إيلاريا بورتاس إن معرض تورينو للكتاب هو الحدث الإيطالي الأكثر أهمية في مجال النشر، مؤكدة أنه مهرجان دولي مرموق يسمح بتحقيق أهداف مهمة تتمثل في الترويج للجزيرة، وإبرازها وإدراجها كتاب سردينيا في السوق الوطنية والخارجية.