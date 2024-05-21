ضرب سرب من الزلازل منطقة كامبي فليجري، حيث سجلت الهزة الأكبر قوة 4.4 درجة في الساعة 8.10 مساءً، كما أفاد المعهد

المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين، على عمق 3 كيلومترات.

ثم بدأت الأرض تهتز مرة أخرى عند الساعة 9.31 مساءً مع هزة أكثر تواضعًا (2.4) مقارنة بالحدث الرئيسي الذي بلغت قوته 4.4 درجة والذي تم تسجيله عند الساعة 8.10 مساءً.

وفي وقت لاحق، ضرب زلزال آخر بقوة 3.9 درجة السكان مرة أخرى. وفي الساعة 9.55 مساءً، وقعت ظاهرة زلزالية أخرى بقوة 3.1 درجة.

كما اهتزت الأرض مرة أخرى في تمام الساعة 11 مساءً بحدة بحدث زلزالي بلغت قوته 3.6 درجة.

وكان الزلزال الذي بلغت قوته 4.4 درجة هو الأقوى خلال الأربعين عامًا الماضية.