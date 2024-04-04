قال المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين، اليوم، إن سربًا زلزاليًا يجري في منطقة كامبي فليجري منذ الساعة 7.14 صباحًا، حيث تم تسجيل أكبر هزة بقوة 3.2 درجة.

وتواصلت غرفة العمليات الإيطالية التابعة لإدارة الحماية المدنية بالهياكل المحلية التابعة للخدمة الوطنية للحماية المدنية. وشعر السكان بالزلزال، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار حتى الآن، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.