دفع بعض المانحين ما يقرب من 47 مليون دولار على ActBlue، المنصة الرئيسية للتبرعات عبر الإنترنت للحزب الديمقراطي، في الساعات السبع التي أعقبت إطلاق الحملة الانتخابية لنائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، بعد انسحاب جو بايدن.

وقالت المنصة إنه “كان أهم يوم لجمع التبرعات في دورة 2024”.

وأوضحت أن صغار المانحين متحمسون ومستعدون لخوض هذه الانتخابات.