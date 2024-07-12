قال ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، إن “مستقبل أوكرانيا” يكمن في حلف شمال الأطلسي، وكييف تتحرك بلا رجعة على طريق في اتجاه الحلف.

وأضاف ستولتنبرج، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة واشنطن، أن “تخفيض القيود المفروضة على استخدام الأسلحة بعيدة المدى التي يقدمها الحلفاء لأوكرانيا، والتي تسمح بضرب أهداف عسكرية على الأراضي الروسية، يندرج في إطار حق الدفاع عن النفس.

وتابع: نتوقع أن يتم تسليم أنظمة دفاعية جديدة بسرعة لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح.

من جهته، قال زيلينسكي: إذا أردنا الفوز، فنحن بحاجة إلى أن يقوم شركاؤنا برفع جميع القيود المفروضة على الهجمات بأسلحتهم على الأراضي الروسية.