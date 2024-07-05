فاز حزب العمال بعد حصول كير ستارمر على أكبر عدد من الأصوات، فيما سيكون رئيس الوزراء البريطاني القادم.

وهكذا تنازل حزب المحافظين عن العرش بعد 14 عاما على رأس البلاد في هزيمة ساحقة لرئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك، الذي احتفظ بمقعده رغم ذلك، وانتُخب في دائرة ريتشموند ونورثالرتون الانتخابية.

ومع حصوله على 410 مقعدا من أصل 650 حتى الآن ، سيطر حزب العمال على الانتخابات، مقابل 116 مقعدا فاز بها المحافظون.

ومن جانبه، اعترف سوناك بالهزيمة، وتحمل المسؤولية عن الهزيمة.

وتم انتخاب نايجل فاراج، لأول مرة نائبًا في البرلمان في المملكة المتحدة.

وقال ستارمر في أول خطاب له كرئيس للوزراء في لندن: التغيير يبدأ الآن. وأضاف: إنه شعور جيد، يجب أن أكون صادقًا.