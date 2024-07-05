ستارمر بعد تولي منصبه في داونينج ستريت: سنعيد بناء بريطانيا

Mandatory Credit: Photo by Tayfun Salci/ZUMA Press Wire/Shutterstock (14573372e) Labour leader KEIR STARMER makes speech outside 10 Downing Street after becoming new Prime Minister of the UK. Keir Starmer becomes new UK Prime Minister, London, England, United Kingdom - 05 Jul 2024

بات زعيم حزب العمال كير ستارمر رئيسًا لوزراء المملكة المتحدة، حيث تسلم مهامهه من الملك تشارلز الثالث.

وقال ستارمر بعد تسلمه مهام منصبه في داونينج ستريت: نشكر ريشي سوناك على التزامه، لكن البلاد صوتت لصالح التغيير.

وأضاف: السياسة يمكن أن تكون قوة من أجل الخير، وسوف نثبت ذلك. وأكد أن البلاد أولاً، ثم الحزب.

وتابع ستارمر: سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكن لا شك لديكم في أن التغيير سيبدأ على الفور.. سنعيد بناء بريطانيا.

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