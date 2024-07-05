بات زعيم حزب العمال كير ستارمر رئيسًا لوزراء المملكة المتحدة، حيث تسلم مهامهه من الملك تشارلز الثالث.

وقال ستارمر بعد تسلمه مهام منصبه في داونينج ستريت: نشكر ريشي سوناك على التزامه، لكن البلاد صوتت لصالح التغيير.

وأضاف: السياسة يمكن أن تكون قوة من أجل الخير، وسوف نثبت ذلك. وأكد أن البلاد أولاً، ثم الحزب.

وتابع ستارمر: سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكن لا شك لديكم في أن التغيير سيبدأ على الفور.. سنعيد بناء بريطانيا.