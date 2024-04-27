التقى وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجيوليانو، اليوم، برئيس تونس قيس سعيد، بقصر قرطاج بتونس العاصمة.

وجرى، خلال اللقاء الودي، إعادة إحياء الروابط الحضارية القديمة التي توحد البلدين، فضلاً عن ضرورة تركيز الحوار بين الشعبين الإيطالي والتونسي على ثراء التراث الثقافي وتاريخهما المشترك، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

من جهته، قال سانجيوليانو إن الثقافة يمكنها أن تكون قوة دافعة هائلة للتنمية، مؤكداً على أهمية الدبلوماسية الثقافية المركزية في خطة ماتي لأفريقيا التي أطلقتها الحكومة الإيطالية.

واتفق الجانبان على الاستعداد لإطلاق مبادرات مشتركة تزيد من التعاون الثقافي بين إيطاليا وتونس، بما في ذلك تعزيز التعاون بين المؤسسات الثقافية في الدولتين، بدءا من الاتفاقية الموقعة اليوم بتونس بين حديقة الكولوسيوم الأثرية ومسرح الجم عبر المعهد الوطني للتراث التونسي ووكالة تعزيز التراث والنهوض الثقافي، وتشجيع البحث العلمي وتبادل الطلاب والباحثين.

مصدر الصورة: المكتب الصحفي لوزارة التراث الثقافي الإيطالي