شارك وزير الثقافة الإيطالي، جينارو سانجيوليانو، في افتتاح معرض تورينو للكتاب، وفي نهايته زار العديد من مساحات العرض بما في ذلك مركز الكتب والقراءة (سيبيل).

وقال سانجيوليانو: شاركت اليوم في افتتاح معرض تورينو للكتاب الذي أعجبني كثيرا شعاره “الحياة الخيالية” لأن قراءة كتاب تفتح حياة أخرى وكل كتاب هو حياة جديدة يمكن لكل منا أن يعيشها، يمكن أن يتخيلها، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

كما شارك الوزير في افتتاح جناح “الموكب الأدبي” للدول الناطقة بالألمانية النمسا وألمانيا وسويسرا.