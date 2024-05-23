تحدث وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجيوليانو، على هامش الاحتفال بالذكرى الثانية والثلاثين لمذبحة كاباتشي، في قصر يونج باليرمو.

وقال سانجيوليانو: الثقافة أمر بالغ الأهمية لأنها تمنح الناس الوعي، وتخلق مواطنين صالحين، وتقوي الإرادة الحرة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتابع الوزير: كلما زادت الثقافة لديك، زادت قدرتك على تمييز الخير من الشر.

وشدد على ضرورة إنشاء بنى تحتية ثقافية، مشيراً لإنشاء مشروع الضواحي من أجل المسارح والمكتبات وغرف الوسائط المتعددة ودور السينما.