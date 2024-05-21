أكد وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجيوليانو، على التزام وزارة الثقافة بشدة بتنفيذ العديد من المشاريع لمدينة فلورنسا، مع تدخلات ملموسة لحماية وتعزيز تراثها الرائع.

جاءت تصريحات سانجيوليانو على هامش زيارته اليوم إلى جاليريا ديل أكاديميا في فلورنسا حيث تم الانتهاء مؤخرًا من أعمال الواجهة ومكتب التذاكر، ثم زار سالا ديل كولوسوس، معرض أعمال مايكل أنجلو ومعرض الجبس والغرف ذات الخلفيات الذهبية من القرن الرابع عشر.

وهنأ المخرجة سيسيلي هولبيرج على العمل على الواجهة وإعادة التنظيم الداخلي.

وقال إن معارض أكاديميا تعبر عن قيم عظيمة وتستحق إعادة إطلاق كبيرة.

وتابع: الوقت قد حان للتغيير في فلورنسا، فالتناوب عنصر أساسي في الديمقراطية.