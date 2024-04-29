توجه ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة ووزير البنية التحتية والنقل، بالشكر لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على تشكيل فريق أظهر خلال هذا العام ونصف الفعالية والولاء والتماسك.

وقال سالفيني للصحفيين: اطمئنوا لأن الانتخابات السياسية المقبلة ستكون عام 2027، وليس قبلها بدقيقة واحدة. وسيستمر هذا الفريق حتى الأيام الأخيرة.

وأضاف سالفيني: أنا فخور بهذه الأشهر الثمانية عشر في الحكومة، بما يتجاوز النسب المئوية. وباعتباري أميناً لحزب الرابطة، فأنا فخور بهذا اليمين الوسطي لأننا نفعل من أجل إيطاليا الآن أكثر مما تمكنت الرابطة من القيام به بنسبة 30% مع حركة الخمس نجوم لأنها كانت تحالفاً مركباً. هذا تحالف له قيم ومثل وأهداف مشتركة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء .