قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني إن على الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج أن يتراجع أو يعتذر أو يستقيل.

وأضاف سالفيني: لماذا الحديث عن الحرب، الحديث عن استخدام القنابل أو الصواريخ أو الأسلحة الإيطالية التي أرسلناها إلى أوكرانيا للدفاع عن نفسها على أراضيها.

وجاءت تصريحات سالفيني، على هامش فعاليات انتخابيه في نابولي، حول تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بشأن إمكانية السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة التي زودها بها الحلف على الأراضي الروسية.

وتابع سالفيني: علينا الدفاع عن أوكرانيا التي تعرضت للهجوم، وقد قمنا بذلك منذ الدقيقة الأولى، لكننا لسنا في حالة حرب مع أي أحد، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.