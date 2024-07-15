قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير النقل ماتيو سالفيني إنه يدعم دائمًا إرسال الأسلحة الدفاعية لأوكرانيا.

وأضاف سالفيني: أيدنا دائمًا حق أوكرانيا في الدفاع والمساعدات العسكرية والمساعدات المالية.

وتابع سالفيني: طالما أنها وسائل مساعدة دفاعية، فمن الواضح أن السكان الذين تعرضوا للهجوم لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم.

وشدد على أن “الأسلحة الهجومية لم تكن على طاولة الحكومة الإيطالية قط، وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، أكد مجددًا أن “حق أوكرانيا في الدفاع مقدس”.