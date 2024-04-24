سالفيني: وزارة البيئة سيكون لديها الإجابات في الوقت المناسب حول الجسر

Conferenza stampa della Lega nella foto Matteo Salvini (ROMA - 2022-02-24, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قال نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والنقل الإيطالي ماتيو سالفيني إن ملايين الإيطاليين والعديد من الشركات ينتظرون الجسر فوق المضيق منذ عقود.

وأضاف سالفيني، في تصريحات له، إن الجسر سيخلق 120 ألف فرصة عمل، واليوم يعترف البرلمان الأوروبي بأنه أحد البنى التحتية الرئيسية اللازمة لتوحيد البلاد وتوحيد إيطاليا مع أوروبا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتالع: “نريد أن نكون دقيقين للغاية، لذلك في الأسابيع القليلة المقبلة ستكون هناك إجابات نقطة بنقطة على جميع أسئلة وزارة البيئة وبعد ذلك سيبدأ المهندسون أخيرًا عملهم الرائع والاستثنائي”.

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