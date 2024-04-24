قال نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والنقل الإيطالي ماتيو سالفيني إن ملايين الإيطاليين والعديد من الشركات ينتظرون الجسر فوق المضيق منذ عقود.

وأضاف سالفيني، في تصريحات له، إن الجسر سيخلق 120 ألف فرصة عمل، واليوم يعترف البرلمان الأوروبي بأنه أحد البنى التحتية الرئيسية اللازمة لتوحيد البلاد وتوحيد إيطاليا مع أوروبا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتالع: “نريد أن نكون دقيقين للغاية، لذلك في الأسابيع القليلة المقبلة ستكون هناك إجابات نقطة بنقطة على جميع أسئلة وزارة البيئة وبعد ذلك سيبدأ المهندسون أخيرًا عملهم الرائع والاستثنائي”.