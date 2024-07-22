أعلن نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير البنية التحتية ماتيو سالفيني عن افتتاح محطتين جديدتين للمترو في ميلانو.

وأشار سالفيني، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى العودة بعد ذلك إلى روما لحضور اجتماعات مجلس الوزراء، حيث مناقشة تعريفات الطرق السريعة لتجنب الزيادات المفرطة في الرسوم وضمان تنفيذ أعمال الصيانة.