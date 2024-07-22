سالفيني: نعمل على تجنب الزيادات المفرطة في الرسوم حول الطرق

Pontecagnano Faiano - "Salerno decolla" al via i primi voli di linea dall'Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi Nella foto: Matteo Salvini (Pontecagnano Faiano - 2024-07-11, Felice De Martino) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

أعلن نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير البنية التحتية ماتيو سالفيني عن افتتاح محطتين جديدتين للمترو في ميلانو.

وأشار سالفيني، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى العودة بعد ذلك إلى روما لحضور اجتماعات مجلس الوزراء، حيث مناقشة تعريفات الطرق السريعة لتجنب الزيادات المفرطة في الرسوم وضمان تنفيذ أعمال الصيانة.

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