قال زعيم الرابطة ماتيو سالفيني، اليوم، إن الجنرال فاناتشي رجل حر، حيث دافع عن إيطاليا في العديد من البلدان حول العالم.

وأضاف أنه تعرض للتهديد من قبل تنظيم داعش. وتتبع: إذا كان بإمكانك ترشيح شخص مسجون بتهم خطيرة، ساليس، فلماذا لا يمكنك ترشيح جنرال دافع عن البلاد؟، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وعبر سالفيني عن الأمل في أن تقوم أوروبا ببعض الأشياء بشكل جيد، مضيفاً: بعض الأحزاب تقول صوتوا لي لأننا بحاجة إلى المزيد من أوروبا، وأنا أقول إننا بحاجة إلى المزيد من إيطاليا.