قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير البنية التحتية، ماتيو سالفيني، إن من يختار حزب الرابطة يمنحه تفويضًا محددًا وهو عدم إرسال جنديًا إيطاليًا واحدًا للقتال في أوكرانيا وعدم السماح لرصاصة إيطالية واحدة أن تصيب وتقتل في روسيا.

وعبر سالفيني عن قلقه الشديد بشأن رياح الحرب لأن 99% من السكان يخسرون في الحروب” و”يستفيد البعض منها، مضيفاً: لا أريد أن نسير في هذا الطريق بسبب حسابات اقتصادية أو سياسية”.