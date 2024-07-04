تفقد نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير البنية التحتية ماتيو سالفيني مواقع البناء الخاصة بأولمبياد 2026، في كورتينا، حيث تطرق لكلمات رئيس الجمهورية الذي قال إنه لا يمكن أن يكون هناك استبداد للأغلبية.

وقال سالفيني: نحن في دولة ديمقراطية، في عام 2024 يصوت الناس ويفوزون ويقررون. ومن اختير ليحكم فهو يحكم.

وأضاف سالفيني: أنا لا أمارس الفلسفة بل السياسة. في إيطاليا كما في فرنسا، الذين يحصلون على الأصوات يحكمون وفقًا لقواعد الديمقراطية، والأقليات التي تتسم بالشفافية.

وتابع سالفيني: أعتقد أنه كان من الممكن الإشارة إلى الآخرين ولكن بالتأكيد ليس إلى الوضع الإيطالي، فهنا توجد الأقلية بالفعل. والتي غالباً ما تشمل الأغلبية، مشيراً إلى مشكلة دكتاتورية الأقليات.