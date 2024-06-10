علق زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني على نتائج الانتخابات الأوروبية معتبراً أن المناخ في أوروبا إيجابي للغاية.

وقال سالفيني: سنكون على موعد مع حلفاء حزب الرابطة هذا الأسبوع لتقييم الوضع.

وعبر سالفيني عن الشكر لمارين لوبان وجوردان بارديلا، مشيراً إلى أنه بعث برسالة مدح إلى جيورجيا ميلوني.

كما شكر سالفيني حزب الرابطة، مضيفاً: تخلى الجميع عنا لمدة عام، لكننا أحياء وننبض بالحياة.