أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية ماتيو سالفيني العزم على بناء الجسر بعد عقود من الحديث و الرفض، مشيراً إلى أن العمل سيبدأ حين يصبح كل شيء واضحًا ومحددًا.

وقال سالفيني، في مقابلة أجراها ماريو باريسي في صحيفة لا سيتشيليا: آسف لأن اليسار يفضل الرد على الأفكار والمشاريع بالإهانات والأوراق.

وأوضح أن هناك حاجة إلى الجسر حيث هناك خطة استثمارية غير مسبوقة في صقلية وكالابريا، مشيراً إلى أن اللجنة الوزارية للتخطيط الاقتصادي والتنمية المستدامة أكدت تدخلات بقيمة 172 مليونًا في عقد برنامج أنس لصقلية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأشار إلى أن التدخلات من المتوقع أن تصل في صقلية إلى حوالي 39 مليار دولار، منها 17 مليار تقريبًا لأنس في الخطة العشرية، موضحاً أن حزب الرابطة الإيطالي أراد خطة استثمارية استثنائية لصقلية لم يسبق لها مثيل في التاريخ.