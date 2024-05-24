قال نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية الإيطالي، ماتيو سالفيني إنه على أوروبا أن تفعل أشياء أقل بشكل أفضل.

وتحدث سالفيني عن إنشاء المجموعة الأوروبية لضمان السلام والرفاهية والعمل، وليس لفرض السيارات الكهربائية الصينية أو ضرائب جديدة على الإسكان.

وقال زعيم الرابطة إن يمين الوسط الإيطالي موجود وموحد منذ عقود، ولا يبدو أن هذه الحملة الانتخابية تتسبب في إثارة غضب الحكومة، التي ستستمر حتى عام 2027، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وشدد سالفيني على أن الهدف هو بناء يمين وسط موحد وواسع قدر الإمكان، ولكن بديل لليسار.