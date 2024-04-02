قال زعيم الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني، اليوم، إنه لا يزال لديه الكثير ليقدمه من الرغبة والأفكار والوقت.

وحول مؤتمر الرابطة، قال سالفيني أنه سيعقد “بحلول الخريف بالطبع”. وبخصوص القيادة، عندما سُئل عما إذا كان أي شخص قد تقدم، أجاب سالفيني بحده: “لا”.

وعن العلاقة مع مؤسس حزب الرابطة، أمبرتو بوسي والحديث معه، قال سالفيني: مر وقت طويل ولم أتحدث إليه.. أنا آسف، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.