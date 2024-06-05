قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني إنه سيصوت لاثنين من القادة التاريخيين للحزب ثم أيضًا للجنرال، وذلك في الانتخابات الأوروبية.

وكان سالفيني يشير إلى المرشح فاناتشي، الذي سيكون في المركز الثالث بعد ميلوني وشلاين.

وأضاف سالفيني: “سنقطع شوطًا طويلًا معًا، فهو ليس عضوًا، ولكن إذا أراد الانضمام إلى الرابطة فإن الأبواب مفتوحة فهو يشاركنا مبادئنا ومعاركنا”.

واعتبر سالفيني أن فاناتشي سيكون قادرًا على الحصول على الكثير من الإجماع في إيطاليا.