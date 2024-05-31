قال وزير النقل الإيطالي ماتيو سالفيني إنه بعد نصف قرن من الوعود مع الصقليين والكالابريين والإيطاليين، يعد الهدف فتح مواقع بناء جسر المضيق خلال العام.

وأضاف سالفيني: في عام 2024، يعني الجسر السرعة والسلامة والكثير من العمل والكثير من التوفير في جودة البيئة، بدلاً من العبارات التي تلوث الماء والهواء.

جاءت تصريحات سالفيني هذا الصباح في ميسينا أثناء عرض مشاريع البنية التحتية في صقلية على متن السفينة Luigi Dattilo CP 940.

وتابع: اعتبارًا من عام 2032 ستمر أيضًا القطارات السريعة والسيارات والشاحنات فوق الجسر. إنها الثورة البيئية والاقتصادية التي انتظرتها صقلية لفترة طويلة وستشمل جميع الشركات الإيطالية والمهندسين الإيطاليين والقوى العاملة.