سالفيني: الرابطة تهدف للنمو بشأن السياسة

Salerno - The Minister of Transport and Infrastructure and Deputy Prime Minister, Matteo Salvini during the meeting with his electorate for the European elections 2024 in Salerno. (Salerno - 2024-05-27, Antonio Balasco / LiveMedia) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني إن هدف الرابطة في الانتخابات الأوروبية هو “النمو فيما يتعلق بالانتخابات السياسية بنسبة 9% وأكثر.

وأضاف سالفيني أنه مع أرقام اليوم، يمكن أن يكون لدى يمين الوسط في كل أوروبا الموحدة الأرقام اللازمة لحكم أوروبا بمفردها والدفاع عنها أخيرًا بدون الاشتراكيين، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

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