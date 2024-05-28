قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني إن هدف الرابطة في الانتخابات الأوروبية هو “النمو فيما يتعلق بالانتخابات السياسية بنسبة 9% وأكثر.

وأضاف سالفيني أنه مع أرقام اليوم، يمكن أن يكون لدى يمين الوسط في كل أوروبا الموحدة الأرقام اللازمة لحكم أوروبا بمفردها والدفاع عنها أخيرًا بدون الاشتراكيين، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.