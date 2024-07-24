سالفيني: الجسر قوة دافعة للاستثمارات الجديدة

Roma 12/04/2022 Il Segretario della Lega Matteo Salvini consegna in Cassazione, con associazioni pro life e pro family, una proposta di legge di iniziativa popolare sulla maternità surrogata (ROMA - 2022-04-12, FABIO CIMAGLIA) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قال وزير البنية التحتية الإيطالي ماتيو سالفيني إنه تم البدء في موقع بناء في تاورمينا لتطوير خط السكة الحديد بين باليرمو وكاتانيا وميسينا.

وأضاف أنه أحد أعمال السكك الحديدية الرئيسية في الجنوب.

وتابع أنه بعد عقود من نقص الاستثمار، يتم تنفيذ سلسلة من الاستجابات الملموسة لربط إيطاليا بأكملها، مع وضع تنقل المواطنين الجنوبيين في المركز.

وقال سالفيني إن الجسر يستجيب بشكل كامل للحاجة إلى تعزيز روابط النقل في البلاد: موضحاً أن البنية التحتية الجديدة دائمًا ما تكون قوة دافعة للاستثمارات الجديدة، مع فوائد توظيف كبيرة لجميع المواطنين.

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