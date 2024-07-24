قال وزير البنية التحتية الإيطالي ماتيو سالفيني إنه تم البدء في موقع بناء في تاورمينا لتطوير خط السكة الحديد بين باليرمو وكاتانيا وميسينا.

وأضاف أنه أحد أعمال السكك الحديدية الرئيسية في الجنوب.

وتابع أنه بعد عقود من نقص الاستثمار، يتم تنفيذ سلسلة من الاستجابات الملموسة لربط إيطاليا بأكملها، مع وضع تنقل المواطنين الجنوبيين في المركز.

وقال سالفيني إن الجسر يستجيب بشكل كامل للحاجة إلى تعزيز روابط النقل في البلاد: موضحاً أن البنية التحتية الجديدة دائمًا ما تكون قوة دافعة للاستثمارات الجديدة، مع فوائد توظيف كبيرة لجميع المواطنين.