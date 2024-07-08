قال نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والنقل في إيطاليا ماتيو سالفيني إن 143 برلمانيًا من حزب التجمع الوطني سيصلون إلى البرلمان في باريس، وهو عدد لم يسبق له مثيل في التاريخ مع زيادة في الأصوات من 33 إلى 37٪ بين الجولتين الأولى والثانية في الانتخابات الفرنسية.

وأضاف سالفيني على تطبيق تليجرام: أدي شعار “الجميع ضد واحد” إلى خفض عدد المقاعد، ولكن ليس الإجماع بالنسبة لمارين لوبان وجوردان بارديلا.

وتابع سالفيني: هذه هي الليلة الأولى بعد الانتخابات في فرنسا، مع حشد “الجميع ضد لوبان” الذي شكله ماكرون الذي فاز في الانتخابات لكنه لا يملك العدد الكافي للحكم.