سالفيني: التوافق على لوبان وبارديلا لم يتراجع

Conferenza stampa della Lega nella foto Matteo Salvini (ROMA - 2022-02-24, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قال نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والنقل في إيطاليا ماتيو سالفيني إن 143 برلمانيًا من حزب التجمع الوطني سيصلون إلى البرلمان في باريس، وهو عدد لم يسبق له مثيل في التاريخ مع زيادة في الأصوات من 33 إلى 37٪ بين الجولتين الأولى والثانية في الانتخابات الفرنسية.

وأضاف سالفيني على تطبيق تليجرام: أدي شعار “الجميع ضد واحد” إلى خفض عدد المقاعد، ولكن ليس الإجماع بالنسبة لمارين لوبان وجوردان بارديلا.

وتابع سالفيني: هذه هي الليلة الأولى بعد الانتخابات في فرنسا، مع حشد “الجميع ضد لوبان” الذي شكله ماكرون الذي فاز في الانتخابات لكنه لا يملك العدد الكافي للحكم.

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