قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني إنه في حال قرر شخص ما بشكل شرعي ترشيح شخص مسجون في الخارج بتهم خطيرة للغاية، فلماذا لا يتم ترشيح رجل خدم إيطاليا ودافع عنها في مختلف أنحاء العالم، من العراق إلى أفغانستان.

وحول التحالفات في أوروبا، قال سالفيني: أكرر تعاليم سيلفيو برلسكوني: للفوز، يجب أن يكون يمين الوسط منفتحا وشاملا، دون حق النقض. بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يتحدث عن الحرب ومارين لوبان التي تريد السلام، ليس لدي شك في من سأختار، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.