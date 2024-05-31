قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير البنية التحتية والنقل ماتيو سالفيني إن إيطاليا ليست في حالة حرب مع روسيا، وأن الدستور الإيطالي يحرم الحرب.

وأضاف سالفيني: منذ الدقيقة الأولى للغزو، للعدوان الذي شنته روسيا دافعنا عن أوكرانيا بكل الوسائل الممكنة، من مساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية، وفتحنا أبواب المنازل والمدارس الإيطالية لآلاف النساء، الأطفال والمرضى الفارين من أوكرانيا.

وتابع: نيابة عن نفسي وعن حزب الرابطة، لن أسمح أبدًا لصاروخ واحد، أو قنبلة واحدة، أو رصاصة إيطالية واحدة بضرب روسيا لأنني لا أريد أن أري آثار الحرب العالمية الثالثة على أطفالي.