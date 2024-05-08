عبر زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني عن الانزعاج من حديث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون و رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماريو مونتي عن إرسال جنود إيطاليين للقتال في أوكرانيا.

ووصف سالفيني الأمر بالخطير، قائلاً إن الحديث عن الجنود الإيطاليين الذين سيتمكنون من الذهاب للقتال والموت في أوكرانيا، خطير للغاية.

وأشار سالفيني إلى دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الحوار، مضيفاً: إذا كانت لدى مونتي وماكرون رغبة كبيرة في القتال، فعليهما الذهاب إلى أوكرانيا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.