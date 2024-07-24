وافقت وكالة ساتشي الإيطالية على أول عملية لاستراتيجية الدفع في بنين، ومنحت ضمانًا لتغطية قرض بقيمة 120 مليون يورو مخصص لوزارة المالية في بنين.

وتعد المبادرة خطوة مهمة في تطوير العلاقات التجارية بين إيطاليا وبنين وتعزز العلاقات مع أفريقيا، بما يتماشى مع خطة ماتي الإيطالية حول أفريقيا.

ويهدف القرض، الذي قدمه ناتيكسيس بصفته البنك الوكيل والمنظم، إلى دعم فرص التصدير للشركات الإيطالية في القطاعات الإستراتيجية لخطة ماتي في أفريقيا مثل البنية التحتية اللوجستية كالموانئ والمطارات، والطاقة من الكهرباء والنقل، والخدمات العامة كالصحة والمياه والتعليم والآلات الزراعية.

ويهدف تدخل وكالة ساتشي، كجزء من استراتيجية الدفع، إلى تسهيل فرص الأعمال الجديدة و تحفيز اقتصاد بنين والمساهمة في تنميته الاجتماعية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية.

وتركز بنين تطورها على القطاعات والمشاريع ذات الأهمية الكبيرة للشركات الإيطالية.

وتقول التقديرات إن أكثر من 600 شركة صغيرة ومتوسطة يمكن أن تشارك في أحداث التوفيق، مما يخلق فرصًا جديدة للتعاون والنمو الاقتصادي.

وتوفر إستراتيجية دفع ساتشي للشركات الإيطالية جواز سفر إلى الأسواق الدولية، مما يضمن التمويل لنظرائها الأجانب الذين يلتزمون بزيادة مشتريات السلع والخدمات من إيطاليا.

من جهته، قال ميشال رون، المدير الدولي لوكالة ساتشي إن مطابقة الأعمال، وهي عنصر أساسي في الاستراتيجية التي يتم تنظيمها بالتعاون مع اللاعبين الرئيسيين في النظام القطري، تسهل الاجتماعات المستهدفة بين الشركات الإيطالية ونظيراتها الأجنبية، مما يشجع الاتصالات التجارية الجديدة.

وأكد على التزام ساتشي بدعم التميز الإيطالي في القطاعات الإستراتيجية للبنية التحتية والطاقة والآلات، وتعزيز العلاقات التجارية مع أفريقيا، بما يتماشى مع خطة ماتي.