قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا استخدمت هذا الأسبوع أكثر من 800 قنبلة جوية موجهة ضد أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي على موقع إكس: تحتاج أوكرانيا إلى الوسائل اللازمة لتدمير حاملات هذه القنابل، بما في ذلك الطائرات المقاتلة الروسية، أينما كانت.

وشدد على أنها خطوة ضرورية، مشيراً إلى الحاجة إلى قرارات واضحة للمساعدة في حماية الشعب الأوكراني.

وتابع: الضربات بعيدة المدى والدفاع الجوي الحديث هما الأساس لوقف الإرهاب الروسي اليومي. أشكر جميع شركائنا الذين يفهمون ذلك.