قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اتصال فيديو مع المجلس الأوروبي إن الذخيرة تعد مسألة حيوية معبراً عن الامتنان لإنشاء صندوق مساعدة أوكرانيا بقيمة 5 مليارات يورو، ولدعم المبادرة التشيكية لشراء مقذوفات للجنود.

وأضاف أنه خلال الليل، تعرضت أوكرانيا لهجمات بأكثر من 60 طائرة بدون طيار من طراز شهيد ونحو 90 صاروخًا من مختلف الأنواع.

وتابع: لا يوجد أي تأخير في الصواريخ الروسية، كما هو الحال مع حزم المساعدات لدولتنا. من المهم أن نفهم تكلفة التأخير والقرارات البطيئة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.