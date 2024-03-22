زيلينسكي يطالب بمزيد من الذخيرة

Odessa - Ukraine, Odessa - March 6, 2024 Russia - Ukraine war Volodymyr Zelensky, president of Ukraine and the Prime Minister of Greece Kyriakos Mitsotakis, paid tribute to the victims of the Russian drone strike on a residential building (Odessa - 2024-03-06, POU/ROPI) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اتصال فيديو مع المجلس الأوروبي إن الذخيرة تعد مسألة حيوية معبراً عن الامتنان لإنشاء صندوق مساعدة أوكرانيا بقيمة 5 مليارات يورو، ولدعم المبادرة التشيكية لشراء مقذوفات للجنود.

 وأضاف أنه خلال الليل، تعرضت أوكرانيا لهجمات بأكثر من 60 طائرة بدون طيار من طراز شهيد ونحو 90 صاروخًا من مختلف الأنواع.

وتابع: لا يوجد أي تأخير في الصواريخ الروسية، كما هو الحال مع حزم المساعدات لدولتنا. من المهم أن نفهم تكلفة التأخير والقرارات البطيئة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

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