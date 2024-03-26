جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على تطبيق تليجرام، التأكيد على حاجة أوكرانيا إلى دفاع جوي أكبر.

وقال زيلينسكي: شكرًا لرجال الإنقاذ في خدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا والشرطة والعاملين في الخدمات العامة وجميع الخدمات المعنية، الذين يمحون عواقب الهجوم الروسي على كييف.

وأشار إلى مهاجمة الروس العاصمة بالصواريخ الباليستية، مضيفاً: لسوء الحظ، هناك أضرار لحقت المنازل العادية وهناك خمسة ضحايا معروفون، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.