زيلينسكي يؤكد حاجة أوكرانيا إلى دفاع جوي أكبر

Odessa - Ukraine, Odessa - March 6, 2024 Russia - Ukraine war Volodymyr Zelensky, president of Ukraine meets Prime the Minister of Greece Kyriakos Mitsotakis (Odessa - 2024-03-06, POU/ROPI) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على تطبيق تليجرام، التأكيد على حاجة أوكرانيا إلى دفاع جوي أكبر.

وقال زيلينسكي: شكرًا لرجال الإنقاذ في خدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا والشرطة والعاملين في الخدمات العامة وجميع الخدمات المعنية، الذين يمحون عواقب الهجوم الروسي على كييف.

وأشار إلى مهاجمة الروس العاصمة بالصواريخ الباليستية، مضيفاً: لسوء الحظ، هناك أضرار لحقت المنازل العادية وهناك خمسة ضحايا معروفون، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

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