اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن التوقيع على الاتفاقية التي تتحدث عن التعاون هي خطوات يجب اتخاذها للتوصل إلى حل حتى تتوقف حرب روسيا ولا تشكل تهديدًا للعالم أجمع.

وأضاف زيلينسكي في مؤتمر صحفي في مجموعة السبع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن: أنه حقا يوم تاريخي.

وتابع زيلينسكي أنه”لا يمكن أن يكون هناك انعدام للأمن في أوروبا، ونحن عازمون على صد المعتدي” من خلال هذا التعاون الذي سيؤدي إلى انتصار هذه الحرب.

وقال زيلينسكي: في هذه اللحظة لدينا الأدوات اللازمة للفوز بها.