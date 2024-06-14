زيلينسكي: التوقيع على الاتفاقية الأمريكية يوم تاريخي

Brindisi - Brindisi - Borgo Egnazia - Vertice G7 2024 , primo giorno del summit. nella foto Meloni con Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, (Brindisi - 2024-06-13, Presidenza del Consiglio dei ministri) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن التوقيع على الاتفاقية التي تتحدث عن التعاون هي خطوات يجب اتخاذها للتوصل إلى حل حتى تتوقف حرب روسيا ولا تشكل تهديدًا للعالم أجمع.

وأضاف زيلينسكي في مؤتمر صحفي في مجموعة السبع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن: أنه حقا يوم تاريخي.

وتابع زيلينسكي أنه”لا يمكن أن يكون هناك انعدام للأمن في أوروبا، ونحن عازمون على صد المعتدي” من خلال هذا التعاون الذي سيؤدي إلى انتصار هذه الحرب.

وقال زيلينسكي: في هذه اللحظة لدينا الأدوات اللازمة للفوز بها.

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