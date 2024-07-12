كشف مكتب الإحصاء الوطني في مالطا عن تغيرات ديموغرافية كبيرة في مالطا وجوزو، حيث أظهرت أحدث البيانات أن إجمالي عدد السكان المقدر للجزر بلغ 563.443 نسمة في نهاية عام 2023، بزيادة قدرها 3.9% مقارنة بالعام الماضي.

وكان المحرك الرئيسي لهذا النمو السكاني هو الهجرة، حيث ساهم 20,960 شخصًا في هذه الزيادة.

ويمثل المواطنون من خارج الاتحاد الأوروبي 93.1% من إجمالي المهاجرين في عام 2023. كما ساهم النمو السكاني الطبيعي، بزيادة قدرها 432 في عام 2023، مقارنة بـ 79 في عام 2022.

وترجع هذه الزيادة إلى زيادة عدد الولادات وانخفاض عدد الوفيات. وارتفعت الولادات بنسبة 3.6%، حيث تتراوح أعمار 40.3% من الآباء من 30 إلى 34 عامًا.