زلزال في كامبي فليجري بقوة 3.6 درجة

MILANO - CENTRO GEOFISICO PREALPINO CAMPO DEI FIORI DI VARESE SISMOGRAFO CON RILEVAZIONE DEL TERREMOTO IN LOMBARDIA DEL 13 NOVEMBRE 2002 DEL TEMPO (MILANO - 2002-11-13, Letizia Mantero) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

أفاد المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين، بوقوع سرب زلزالي في منطقة كامبي فليجري، حيث تم تسجيل أكبر حدث بقوة 3.6 درجة.

وعقب الحدث، اتصلت غرفة العمليات الإيطالية التابعة لإدارة الحماية المدنية بالهياكل المحلية التابعة للخدمة الوطنية للحماية المدنية.

وشعر السكان بالصدمة لكن “منذ الفحوص الأولى لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار حتى الآن”.

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