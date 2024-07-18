أفاد المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين، بوقوع سرب زلزالي في منطقة كامبي فليجري، حيث تم تسجيل أكبر حدث بقوة 3.6 درجة.

وعقب الحدث، اتصلت غرفة العمليات الإيطالية التابعة لإدارة الحماية المدنية بالهياكل المحلية التابعة للخدمة الوطنية للحماية المدنية.

وشعر السكان بالصدمة لكن “منذ الفحوص الأولى لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار حتى الآن”.