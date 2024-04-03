هز زلزال بقوة 7.4 درجة الساحل الشرقي لتايوان، اليوم، حيث تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 7 قتلى ونحو مائة جريح فضلاً عن انهيار مباني.

وانهارت بعض المباني في مقاطعة هوالين بالقرب من مركز الزلزال، كما تم إصدار تحذير من تسونامي لكل من تايوان واليابان، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وبعد الهزة الأولى، توالت الهزات الارتدادية الأخرى، في أقوى زلزال في السنوات الـ 25 الماضية.