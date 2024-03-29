ضرب زلزال أجزاء مختلفة من مالطا بعد زلزالين في شرق البحر الأبيض المتوسط. وشعر العديد من السكان في جميع أنحاء مالطا بالنشاط الزلزالي، على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي أضرار أو إصابات.

وضرب زلزال بقوة 6.9 درجة بين جزيرة كريت والحدود الشرقية لليبيا، أعقبه بعد دقيقتين زلزال آخر بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، وشعر به سكان أجزاء مختلفة من مالطا صباح الجمعة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأكدت مجموعة رصد الزلازل والأبحاث بجامعة مالطا أن السكان شعروا بالزلزال الأول في حوالي الساعة 8.10 صباحًا بالتوقيت المحلي، وبعد دقيقتين تم تسجيل الزلزال الثاني في جنوب اليونان. ووقع الزلزال الثاني تحت قاع البحر بالقرب من جزر ستروفاديس، على بعد حوالي 120 كيلومترا جنوب غرب مدينة باتراس الغربية.