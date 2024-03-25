دعا حاكم فينيتو لوكا زايا لترك أهل منطقة فينيتو خيار الاختيار وتقييم ما إذا كانت إدارتهم جيدة أم سيئة.

وقال زايا، في مقابلة مع صحيفة “لا ستامبا”، إن الانتخابات المباشرة هي ملح الديمقراطية ولكن قبل كل شيء لأن “فينيتو ليست ضواحي الإمبراطورية” وبالتالي “يجب الدفاع عنها بالحقائق وليس بالكلام”.

وشبه زايا منطقتة بالجوهرة الصغيرة التي تبلغ قيمتها 180 مليار ناتج محلي إجمالي مع وجود تسعة مواقع تابعة لليونسكو والألعاب الأولمبية على مقربة منها، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتحدث عن رعاية صحية ممتازة تستمد أفضل ما لديها قوة من مراكز الصحة العامة لأن حالات الإصابة بالقطاع الخاص توفر 11 بالمائة فقط من الخدمات مقارنة بـ 30-40٪ في المناطق الأخر“