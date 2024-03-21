أعلن رئيس منطقة فينيتو، لوكا زايا، خلال المؤتمر الصحفي، مع المستشار الإقليمي للسياحة، فيديريكو كانر، عن الصورة الكاملة لقطاع السياحة في عام 2023.

وقال إن عام 2023 كان رقمًا قياسيًا، مضيفاً: لم نسجل أبدًا في تاريخ السياحة في فينيتو أداءً مماثلاً. مع 21.1 مليون وافد وحوالي 72 مليون زائر، تؤكد فينيتو نفسها على أنها المنطقة السياحية الرائدة في إيطاليا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وكشف عن نسبة 70% من السياح الأجانب، وهي حصة متزايدة مقارنة بعام 2022 في كل من الوافدين (+24.3%) والتواجد (+13%)، الأمر الذي يؤكد جاذبية العرض السياحي الإقليمي.

وأشار إلى أن الأرقام المسجلة على الشواطئ والبحيرات والجبال والمدن والمنتجعات الصحية ومواقع التراث العالمي هي التي تدفع اقتصاد فينيتو، الذي يؤكد نفسه كوجهة مرغوبة أيضًا لعام 2024.