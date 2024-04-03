تحدث رئيس منطقة فينيتو، لوكا زايا، في روما خلال جلسة الاستماع في لجنة الشؤون الدستورية في مونتيسيتوريو كجزء من دراسة مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ بالفعل، عن أحكام تنفيذ الحكم الذاتي من قبل المناطق مع النظام الأساسي العادي.

واعتبر زايا أن الحكم الذاتي يمثل فرصة عظيمة لهذا البلد. فيما تشعر فينيتو أنه من واجبها تأكيد الالتزام الذي قامت به منذ عام 2014 والاستمرار في كونها جزءًا نشطًا قويًا، وبطل هذه العملية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأضاف أنه تتم الآن دراسة مشروع القانون في مجلس النواب، ونحن على استعداد لكتابة الاتفاقية، التي سنكون قادرين من خلالها على صياغة فكرتنا حول الحكم الذاتي. وفي اليوم التالي للموافقة المطلوبة، سأكتب إلى رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني رسميًا لأطلب ذلك.