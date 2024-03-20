قال ماتيو رينزي، زعيم حزب إيطاليا فيفا، إن المعسكر الواسع في رأيه لم يكن موجودا على الإطلاق، مشدداً على أنه يريد تحقيق نتيجة رائعة في الانتخابات الأوروبية.

وأضاف رينزي، في مقابلة مع صحيفة لا ستامبا، أن اختيار كاليندا لتقسيم القطب الثالث هو أمر غير قابل للتفسير، وغير منطقي، وغير سياسي وحقيقة أنه الوحيد الذي لا يريد قائمة “الولايات المتحدة الأوروبية” تظهر أنه المسؤول عن كارثة الأشهر الأخيرة.

وقال رينزي إنه لا يعتقد أن حزب فوتسا إيطاليا سيحقق نتيجة رائعة، لأن تاياني اطاحت به أورسولا فون دير لاين، الرئيسة التي أضرت بغضبها الأيديولوجي المدافع عن البيئة بالإيطاليين والشركات الإيطالية.

وأوضح رينزي: سنترشح للمركز الرابع مع حزب الرابطة و فورتسا إيطاليا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.