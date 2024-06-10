رينزي عن الانتخابات الأوروبية: الأمور سارت بشكل سيء.. و خرجنا من البرلمان

ROMA - Matteo Renzi Emma Bonino durante l' Apertura della campagna elettorale della lista Stati Uniti d' Europa per le prossime elezioni europee (ROMA - 2024-05-17, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قال السيناتور وزعيم حزب إيطاليا فيفا، ماتيو رينزي، إن الأمور سارت بشكل سيء في الانتخابات الأوروبية.

وأضاف رينزي: لسوء الحظ، تم استبعاد القائمة الأوروبية المناصرة للولايات المتحدة من البرلمان الأوروبي لفترة قصيرة.

وخاطب رينزي المتطوعين الذين عملوا بجد من أجل قناعات الحزب، قائلاً: كنتم رائعين. أود أن أعانق آلاف الأشخاص الذين كتبوا اسمي على بطاقة الاقتراع واحدًا تلو الآخر.

وتابع رينزي: لقد قاتلنا وعبرنا عن الأفكار التي نؤمن بها، وشاركنا. لم يكن لدينا النصاب القانوني.

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