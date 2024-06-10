قال السيناتور وزعيم حزب إيطاليا فيفا، ماتيو رينزي، إن الأمور سارت بشكل سيء في الانتخابات الأوروبية.
وأضاف رينزي: لسوء الحظ، تم استبعاد القائمة الأوروبية المناصرة للولايات المتحدة من البرلمان الأوروبي لفترة قصيرة.
وخاطب رينزي المتطوعين الذين عملوا بجد من أجل قناعات الحزب، قائلاً: كنتم رائعين. أود أن أعانق آلاف الأشخاص الذين كتبوا اسمي على بطاقة الاقتراع واحدًا تلو الآخر.
وتابع رينزي: لقد قاتلنا وعبرنا عن الأفكار التي نؤمن بها، وشاركنا. لم يكن لدينا النصاب القانوني.
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