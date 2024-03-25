رينزي: التعصب الديني أخطر تهديد لكوكب الأرض

ROMA - Senato dichiarazioni di voto e voto di fiducia sulla legge di bilancio 2024, nella foto Matteo Renzi (ROMA - 2023-12-22, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قال زعيم حزب إيطاليا فيفا ماتيو رينزي، اليوم، إن تنظيم داعش هاجم العاصمة الروسية بنفس الأساليب التي استخدمها في باتاكلان في باريس.

وأضاف رينزي أن الإرهاب يؤثر على الذين يستمتعون والذين يستمعون الموسيقى، وأولئك الذين يريدون أن يكونوا معًا في سعادة.

وتابع رينزي أن ذلك الأمر حدث أيضًا في 7 أكتوبر في حفل في جنوب إسرائيل، لأنه بينما الشباب الذين يرقصون يحبون الحياة، فإن الإرهابيين الذين يقتلون يحبون الموت، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

ومضى رينزي قائلاً: علينا أن نكون واضحين: هذا هو التهديد الأخطر الذي يواجهه كوكبنا، تهديد التعصب الديني.

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