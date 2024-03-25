قال زعيم حزب إيطاليا فيفا ماتيو رينزي، اليوم، إن تنظيم داعش هاجم العاصمة الروسية بنفس الأساليب التي استخدمها في باتاكلان في باريس.

وأضاف رينزي أن الإرهاب يؤثر على الذين يستمتعون والذين يستمعون الموسيقى، وأولئك الذين يريدون أن يكونوا معًا في سعادة.

وتابع رينزي أن ذلك الأمر حدث أيضًا في 7 أكتوبر في حفل في جنوب إسرائيل، لأنه بينما الشباب الذين يرقصون يحبون الحياة، فإن الإرهابيين الذين يقتلون يحبون الموت، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

ومضى رينزي قائلاً: علينا أن نكون واضحين: هذا هو التهديد الأخطر الذي يواجهه كوكبنا، تهديد التعصب الديني.