قال زعيم حزب إيطاليا فيفا ماتيو رينزي إن التصويت المبكر لم يعد من المحرمات، مشدداً: يجب أن نجهز أنفسنا للفوز.

وأوضح رينزي أن هناك في الأغلبية تصفية حسابات مستمرة يمكن أن تؤدي إلى ظهور شيء جديد في اليمين.

وتابع: لكن إذا خرقوا، يجب علينا تجنب الحكومات الفنية أو البرلمانية والذهاب إلى الانتخابات.

وأشار رينزي إلى أن في عام 2022، كان يسار الوسط منقسمًا وكانوا متحدين. ويجب أن يحدث العكس في المرة القادمة.