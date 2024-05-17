عبر زعيم حزب إيطاليا فيفا ماتيو رينزي، عن اسفه لعدم إمكانية مقارنة جميع القادة، مشيراً إلى أنه تحدث مع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في اتحاد الصناعات وحاز اعجابه.

وقال رينزي: جورجيا ميلوني وايلي شلاين، بالإضافة إلى عدم احترام قواعد المواجهة، كانا سيتحدثان كمرشحين للانتخابات الأوروبية ولن يذهبا إلى البرلمان الأوروبي: من ينتخب ولا يذهب إلى أوروبا فهو يحتال على الإيطاليين، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.